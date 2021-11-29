富邦投顧董座蕭乾祥：明年選股挑五大重點族群

2021年全球股市是豐收的一年，各國股市頻創歷史新高，展望2022年，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，股市將由激情回歸平穩，主因為市場將面臨經濟成長基期調整、全球供應鏈調整導致通膨壓力，以及QE退場的資金調整等三個調整，整體市場動能將可能趨緩。

蕭乾祥說，不過，世界發展的腳步仍快速前進，可明顯發現近年因為氣候變遷，各國紛紛加快腳步推動碳中和政策，也因此造就相關產業的快速成長。另一個重要趨勢為半導體產業的成長不斷加速，由於半導體是所有重要科技成長的關鍵零組件，得半導體者得天下，不僅是現在進行式，也是未來式。因此，在整體市場動能趨緩的情況下，預期市場資金將會聚焦於成長趨勢最為明顯的兩大投資方向：碳中和與半導體。

基期墊高，經濟成長速度趨緩

由於比較基期墊高，經濟成長力道將由2021年的谷底快速反彈，進入2022年合理平穩成長階段。根據IMF預測，全球經濟仍處於穩定上升的軌道，2021年全球名目GDP預估將達到144兆美元的規模，遠超過疫情前的135兆美元水準，2022年則進一步擴張至155兆美元，景氣趨勢仍是向上，只是對市場的驚喜將會降低。

2022年經濟政策重點也將由貨幣政策轉向財政政策，而財政政策的方向也從前兩年的紓困性質的移轉性支付轉向基礎建設投資。拜登的「重建美好世界」政策，大力投資美國的基礎建設與環保綠能相關產業，將可望推動經濟保持穩定及市場中長期的增長基礎。

全球供應鏈大調整，推升物價通膨壓力

過往中國透過其低廉的勞力及土地成本成為世界工廠，全球供應鏈的效率整合，造就了全球平穩的物價環境。然而，從美中貿易戰開打，到疫情衝擊全球，造成供應鏈斷鏈，缺料、缺貨、缺工的亂象層出不窮。廠商搶補庫存，搶料、搶櫃、搶船位、搶物流，不僅推升產品成本導致物價走揚，也直接逼迫全球供應鏈的遷徙大調整。

然而，全球產業供應鏈的調整，從管理成本、物流成本及規模效益的考量來看，都造成產品成本的結構性上升，加上原物料價格今年以來不斷走高，可預期高物價將可能成為明年的常態，對各國央行而言，過去的寬鬆貨幣政策也將受到嚴峻的考驗。

QE退場，市場資金動能調整

2011年11月美國聯準會宣布開始逐月縮減購債規模，到明年中可望結束QE，甚至可能在明年底進入升息循環。不過，2022年貨幣政策的調整尚不是資金水位的縮減，整體市場資金滿水位仍待消化，重點是龐大資金的流向，才是影響金融資產價格變化的關鍵。

由於現階段利率仍處歷史低檔區，且FED後續升息的機率也逐漸提升。觀察市場資金流向，仍是以先進經濟體的股市為布局重點，因此在資產配置上，預期仍將是股優於債的環境。但是在主要股市評價也已來到相對高位的情況下，預期資金的市場角色從過往的雨露均霑，類股齊揚的榮景，轉向為聚焦成長市場與標的的輪動走勢。

兩大投資方向：碳中和與半導體

觀察2021年的美國和中國重要股票的股價表現，可以歸納出兩個大方向。第一是碳中和帶動的相關產業股票快速揚升，美股的Tesla股價飆漲帶動其創辦人馬斯克身價超越Amazon的貝佐斯成為全球首富；中國最大的鋰電池製造商寧德時代，股價在陸股中表現鶴立雞群，也使得其創辦人身價超越騰訊及阿里巴巴的雙馬，成為中國科技首富。在美歐等先進國家戮力減碳及中國開始推動「能耗雙控」的政策引導方向來看，碳中和將帶來重大的市場商機。

其次，是半導體的股價不斷走高，Nivdia在AI、自駕車、高速運算及元宇宙等眾多題材推升下，市值翻倍成為全球前十大市值股票，AMD股價也同樣大漲，半導體晶片股在全球金融市場的地位不斷提升。在經歷這兩年的半導體晶片缺貨荒，加上美中對抗，爭奪半導體資源與主控權，目前各國都積極發展半導體產業，半導體產業也將取代過往網路社群產業，成為市場主要的投資布局標的。

拜登財政投資推升產業升級 美股標普上看5000點

在美國總統拜登大力推進基礎建設投資下，潔淨能源、電動車、寬頻網路及道路橋樑、客運鐵路等基礎建設投資將自2022年陸續啟動，且提高對美國製造的零組件比重，不僅將提升美國經濟的穩定成長基礎，對於美國的產業升級更有相當助益。

在經濟及企業獲利的基本面支撐下，研判標普2022年將有挑戰5,000點機會。不過，在美股市場評價已達到相對高位的情況下，預期美股將由齊漲轉為類股論動走勢，綜合拜登政策與產業獲利成長的趨勢，選擇美國供應鏈相關的半導體、工業製造；科技基礎建設的網通及電網；綠能環保相關的電動車、再生能源、儲能；及疫情趨緩帶動的非核心消費產業族群等類股，在明年應該較有機會表現。

台股基期墊高 指數高檔震盪 類股輪動

台股今年除了電子科技產業外，傳產的航運、鋼鐵、金融類股的企業獲利都大幅跳升，造就股市類股齊漲的榮景並突破18,000點關卡。展望明年，由於基期已經墊高，相對的成長動能會較為趨緩，台股預期指數趨勢雖仍偏多，但在整體市場評價已經來到波段相對高位，波動風險也隨之加大。在預期台股獲利成長不若前兩年快速成長的前提下，以台股本淨比區間1.8-2.3倍推算，推算加權指數將落在15,000-19,000區間。

選股方向上，有五個重點族群，首先是全球潮流的碳中和族群，包含相關綠能、儲能、電動車及功率元件等產業趨勢長期向上；其次是台股最具競爭優勢的半導體產業，包括先進製程、IC載板、矽晶圓及IC設計等族群。另外，在5G應用逐漸提升的環境下，看好雲端通訊產業的伺服器、網通設備及零組件的需求；再來是疫情趨緩帶動傳產消費旅遊及高殖利率藍籌股，都有輪動表現機會。