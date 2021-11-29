富邦論壇：明年台股上看19,000點 聚焦碳中和與半導體

富邦投顧展望2022年，以台股本淨比區間1.8-2.3倍推算，推算加權指數將落在15,000-19,000區間；兩大投資方向：碳中和與半導體。

富邦投顧董事長蕭乾祥說，有五個重點族群，首先是全球潮流的碳中和族群，包含相關綠能、儲能、電動車及功率元件等產業趨勢長期向上；其次是台股最具競爭優勢的半導體產業，包括先進製程、IC載板、矽晶圓及IC設計等族群。另外，在5G應用逐漸提升的環境下，看好雲端通訊產業的伺服器、網通設備及零組件的需求；再來是疫情趨緩帶動傳產消費旅遊以及高殖利率藍籌股，都有輪動表現機會。

蕭乾祥認表示，股市將由激情回歸平穩，主因為市場將面臨經濟成長基期調整、全球供應鏈調整導致通膨壓力，以及QE退場的資金調整等三個調整，整體市場動能將可能趨緩。不過，世界發展的腳步仍快速前進，可明顯發現近年因為氣候變遷，各國紛紛加快腳步推動碳中和政策，也因此造就相關產業的快速成長。另一個重要趨勢為半導體產業的成長不斷加速，由於半導體是所有重要科技成長的關鍵零組件，得半導體者得天下，不僅是現在進行式，也是未來式。因此，在整體市場動能趨緩的情況下，預期市場資金將會聚焦於成長趨勢最為明顯的兩大投資方向：碳中和與半導體。