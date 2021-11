金可將私有化下櫃 股價鎖漲停、寶島科同步亮燈

隱形眼鏡大廠金可-KY(8406)宣布私有化,以每股280元為對價,預計在明年上半年完成私有化後下櫃,相較金可25日收盤價格,溢價達38.6%,今(29)日股價跳空以漲停222元開出後鎖死,排隊買單逾12.4萬張;持股金可18.39%的寶島科(5312)同步亮燈漲停。

金可-KY與Glamor Vision及其百分之百持股子公司Glamor International Ltd.簽署合併契約,Glamor Vision將以現金約272億元、每股280元為對價,收購金可全部已發行和流通股份,金可將私有化,成為Glamor Vision百分之百持股的子公司,合併案預計在明年上半年完成。

金可-KY有三大主要股東,包括台灣蔡氏家族主導的Hydron International Co., Ltd,寶島科旗下的New Path International Co., Ltd.,及亞洲主要投資集團之一的霸菱亞洲投資;寶島科持有金可18.39%,董事會決議參與合併案,在合併案完成後,New Path International Co., Ltd. 將透過Glamor Vision Ltd.間接持有金可約18.39%股權,持股比例不變,仍將依照權益法認列投資收益。

金可今日跳空以漲停222元開出後鎖死,漲停及市價買單超過12.46萬張;寶島科同樣以漲停64.4元開出後鎖死,盤中追價買單4,690張。