金可將私有化下櫃 股價鎖漲停、寶島科同步亮燈

隱形眼鏡大廠金可-KY（8406）宣布私有化，以每股280元為對價，預計在明年上半年完成私有化後下櫃，相較金可25日收盤價格，溢價達38.6%，今（29）日股價跳空以漲停222元開出後鎖死，排隊買單逾12.4萬張；持股金可18.39%的寶島科（5312）同步亮燈漲停。

金可-KY與Glamor Vision及其百分之百持股子公司Glamor International Ltd.簽署合併契約，Glamor Vision將以現金約272億元、每股280元為對價，收購金可全部已發行和流通股份，金可將私有化，成為Glamor Vision百分之百持股的子公司，合併案預計在明年上半年完成。

金可-KY有三大主要股東，包括台灣蔡氏家族主導的Hydron International Co., Ltd，寶島科旗下的New Path International Co., Ltd.，及亞洲主要投資集團之一的霸菱亞洲投資；寶島科持有金可18.39%，董事會決議參與合併案，在合併案完成後，New Path International Co., Ltd. 將透過Glamor Vision Ltd.間接持有金可約18.39%股權，持股比例不變，仍將依照權益法認列投資收益。

金可今日跳空以漲停222元開出後鎖死，漲停及市價買單超過12.46萬張；寶島科同樣以漲停64.4元開出後鎖死，盤中追價買單4,690張。