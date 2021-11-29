台股早盤一度跌逾百點 跌破半年線

台股今(29)日開盤下跌49.38點，開盤指數17,320.01點；但開盤後續走低曾跌到17,224.65點，跌破半年線。台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價594元。

群益投顧說，大盤指數處於破3日線、12日線之下，而且月線也失守態勢，整體短期均線轉趨偏空態勢不少法人作價的千元高價股領先走跌，且低基期業績股疲弱不振,指數拉升成分區塊整體格局偏弱。

群益投顧表示，指數連月線都初見失守狀況，操作較不利籌碼包袱重的中大型股，階段仍宜以具題材或補漲利基的中小型題材股，擇強守技術面操作應對。

上周五(26日)美股四大指數收盤，道瓊指數下跌2.53%，那斯達克指數下跌2.23%，標準500指數下跌2.27%，費半指數幅下跌2.92%。

統一期貨說，上周五期貨淨空單減少279口至20,043口，十大交易人與特定法人合計買進6,117口。週選支撐與壓力區落在17,250至17,700點，P/C Ratio降至1，整體籌碼中性看待。