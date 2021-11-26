美股修正 投資氛圍轉為保守 台指期夜盤盤中跌百點

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

感恩節後的賣壓湧現，道瓊指數、S&P500指數、那斯達克指數開盤後皆跌逾1%，台指期夜盤則於盤下震盪，23時候跌約100點或5%。法人指出，歐洲疫情升溫，部分國家防疫措施再度趨緊、且新型變種病毒不確定加深，投資氛圍轉為保守。

外資現貨賣超309億，期貨淨空單略減279口至20,043口。自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.1萬餘口，賣權OI增量不增反減。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力呈現。

法人指出，外資現貨出現大賣超，自營商選擇權偏空態勢，月、周選中性格局，整體籌碼面偏空格局。技術面台股三角收斂後往下走弱，目前重回大區間震盪整理，短線台股將再回測季線支撐位置。

選擇權 台股 外資

延伸閱讀

台股下挫284點收17,369點跌破月線 買盤搶進防疫概念股

三因素衝擊下台股月線失守 法人：止跌關鍵是「Nu」

新變種病毒來勢洶洶 防疫生技股盤中逆勢走高

美股期貨盤感恩節不平靜 台股開低走低跌破17,500點

相關新聞

兩券商系統被駭與外包系統商有關？ 三竹：毫無關聯

元大證券、統一證券等複委託系統被駭，市場傳出與外包系統商三竹資訊有關；對此，三竹系統發出正式聲明指出，「為避免社會大眾誤...

外資賣超309億 長榮航、華航合計遭賣9.25萬張

台股今（26）日重挫收在17,369.39點，三大法人同步賣超，尤以外資賣超309.63億元最多，統計外資賣超前十大個股...

元大、統一被駭買入港股主角「深藍科」 套現逾3700萬

台灣券商龍頭元大證近日驚傳複委託交易遭駭客入侵，導致投資人個資被盜下單買港股，不少元大證券用戶在沒開...

法人：台股利空測試跌破月線 下週不排除測季線

受COVID-19新變異株消息影響，台股面臨利空測試，今天盤中重摔逾300點，終場下跌284.8點，跌破月線，法人表示，...

台股本週下跌448點 市值蒸發逾兆元

台灣證券交易所統計，今天台股收在17369.39點，單週下跌448.92點，跌幅約2.52%，各產業以水泥類指數下跌4....

元大統一證資安事件 賀鳴珩：交易密碼勿與網購相同

針對元大證券及統一證券複委託系統出現下單異常事件，券商公會理事長賀鳴珩表示，券商外部下單系統資安水準要加強，同時呼籲投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。