美股修正 投資氛圍轉為保守 台指期夜盤盤中跌百點
感恩節後的賣壓湧現，道瓊指數、S&P500指數、那斯達克指數開盤後皆跌逾1%，台指期夜盤則於盤下震盪，23時候跌約100點或5%。法人指出，歐洲疫情升溫，部分國家防疫措施再度趨緊、且新型變種病毒不確定加深，投資氛圍轉為保守。
外資現貨賣超309億，期貨淨空單略減279口至20,043口。自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.1萬餘口，賣權OI增量不增反減。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力呈現。
法人指出，外資現貨出現大賣超，自營商選擇權偏空態勢，月、周選中性格局，整體籌碼面偏空格局。技術面台股三角收斂後往下走弱，目前重回大區間震盪整理，短線台股將再回測季線支撐位置。
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