台股下挫284點收17,369點跌破月線 買盤搶進防疫概念股

台股今(26)日收盤下跌284.8點，收盤指數17,369.39點，成交量3,539.84億元，跌破月線支撐，全周下跌448.92點；台積電（2330）收盤下跌7元，收盤價596元。由於南非變種病毒來勢洶洶，防疫概念股獲買盤搶進，熱映（3373）、亞諾法（4133）、美德醫療-DR、康那香（9919）、恆大（1325）及毛寶（1732）等股亮燈漲停。

台股今日受到美國可能提前升息的壓力之外，世衛組織要緊急開會討論南非爆新種變異病毒等訊息影響，加上明日又是周末，投資人有落袋為安或先行出場想法，盤中賣壓沉重；在權值股及人氣股均缺乏買氣之下，大盤指數一路走低，12點58分更跌17,350.653點下跌超過300點，最低跌到17,330.44點。

今日大盤指數午盤過後下跌約300點，跌幅約1.7%，台灣50指數也下跌1.72%，權值股包括台積電曾下跌到592元，挫低11元，未能撐住大盤；人氣股的航空雙雄重挫跌停，貨櫃三雄跌幅也逾4%，運輸類股指數跌幅接近5%；鋼鐵、光電、造紙及電線電纜指數跌幅也超過2%。

今日千金股漲跌不一，聯發科（2454）盤中一度跌至996元，但多頭力拉回千元之上，保住台股十千金；力旺（3529）、富邦媒（8454）、AES-KY及旭隼（6409）走勢疲軟，信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）與祥碩（5269）則逆勢抗跌。

法人說，接下來除觀察美股在感恩節後的走勢變化，進入12月，投信等專業機構法人是否逢高結帳，集團企業則是否會逢低作帳，操作策略儘量以短線交易因應盤勢變化為宜。