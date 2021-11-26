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台股盤中挫逾300點 防疫概念股逆勢竄出

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股26日欠缺買氣，午盤過後下跌約300點。 聯合報系資料照
台股26日欠缺買氣，午盤過後下跌約300點。 聯合報系資料照

台股今日在權值股及人氣股均缺乏買氣之下，大盤指數一路走低，12點58分更跌到17350.65點、下跌超過300點。十千金股中的聯發科（2454）也面臨千元保衛戰。由於南非變種病毒來勢洶洶，防疫概念股獲買盤搶進，熱映（3373）、亞諾法（4133）、美德醫療-DR、康那香（9919）、恆大（1325）及毛寶（1732）等股亮燈漲停。

今日大盤指數午盤過後下跌約300點，跌幅約1.61%，台灣50指數也下跌1.6%，權值股包括台積電（2330）曾下跌到593元，挫低10元，今日未能撐住大盤；人氣股的航空雙雄及貨櫃三雄都出現重挫，運輸類股指數跌幅逾4%；鋼鐵、光電、造紙及電線電纜指數跌幅也超過2%。

今日千金股漲跌不一，聯發科盤中一度跌至996元，但多頭力拉回千元之上；力旺（3529）、富邦媒（8454）、AES-KY及旭隼（6409）走勢疲軟，信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）與祥碩（5269）則逆勢抗跌。

法人說，接下來除觀察美股在感恩節後的走勢變化，進入12月，投信等專業機構法人是否逢高結帳，集團企業則是否會逢低作帳，操作策略儘量以短線交易因應盤勢變化為宜。

台股

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