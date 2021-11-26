三因素衝擊下台股月線失守 法人：止跌關鍵是「Nu」

台股日前上衝萬八不成後指數拉回，今（26）日大跌失守月線，法人認為，衝擊大盤重挫的主要原因是新變種病毒「Nu」，加上美國Fed升息可能加速，及美國十年期公債殖利率攀升下，高科技賣壓加重，三大因素造成台股重挫，統計大盤指數短短6個交易日，從高點下滑至今日低點，已跌掉600多點，多位法人提醒，短線宜先停、看、聽，疫情的變化將是後續重要的止跌關鍵。

台股今日以17,641.79點開出，指數開低走低，一度下滑至17,367.53點，盤中重挫逾200點，跌破月線，如果從日前的盤中高點17,986.18點算起，6個交易日，已跌掉618.65點。

法人指出，台股今日重挫，主要是受到可能被命名為「Nu」的非洲新冠變異株「B.1.1.529」的影響，加上Fed可能加速升息，衝擊大盤指數開低走低，隨著對疫情的擔憂，推升生技股、清潔用品股、口罩股的漲勢，但電子股、航空股則是大跌；法人認為，在大盤趨勢未明朗前，建議觀望，不急著躁進。

台新投顧副總黃文清認為，台股跌破月線，短多結束，恐將陷入整理，後續要觀察國際疫情的變化，先消化利空消息，如果疫情沒有大幅擴散，不讓市場太過擔心的話，大盤可望在整理過後，12月中下旬有機再起攻勢；黃文清認為，短線不排除下探季線、17,000點關卡，建議先退出觀望。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國提前升息訊息加上新變種病毒的影響，台股今日明顯拉回，且跌破月線，短線偏弱勢，趨勢上來看，是台股本波反彈以來首度跌破月線，在獲利了結驗停損賣壓下，宜先停看聽，不躁進。

簡伯儀說，從K線來看，連續6根黑K，短線恐將持續整理，低點不排除下探季線支撐，在趨勢未明朗前，不用急著攤平或是低接。

證券分析師張陳浩表示，美國十年期公債殖利率再往上攀高，對高科技股造成修正壓力之外，美Fed也釋出升息可能加速的訊息，加上新種病毒「Nu」的衝擊，讓台股大跌，且從期貨跌勢比現貨更凶的情況來看，擔心疫情帶來新衝擊，是市場的最大恐慌。

張陳浩認為，後續大盤能否止跌，主要仍是要觀察新種病毒「Nu」是否擴散，如果疫情的發展可以控制在一定程度，將是大盤止跌的重要指標之一，他建議短線先觀望，下周若是疫情未擴散，再伺機找進場的買點，至於重要的指標可以看矽晶圓能否率先止跌。