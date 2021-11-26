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元大證複委託爆駭客盜買港股 金管會：確保客戶權益

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
元大證券傳遭駭客入侵盜個資，金管會證期局要求元大證券必須優先確保投資人權益。 聯合報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
元大證券傳遭駭客入侵盜個資，金管會證期局要求元大證券必須優先確保投資人權益。 聯合報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

元大證券複委託昨傳遭駭客入侵盜個資，導致客戶無緣無故被扣錢買港股，甚至有客戶被扣到上萬元。金管會證期局今表示，元大已有向金管會通報，第一時間請證交所了解中，也要求元大證券必須優先確保投資人權益。

金管會證期局官員表示，元大證券已有向金管會通報，金管會也第一時間請證交所了解中，也要求元大證券必須優先確保投資人權益，同時針對資安要先有因應的強化措施；至於到底原因為何，證交所在了解中，元大證也必須交一份詳細報告給金管會，再視情形依法處理。

元大海外複委託下單昨晚傳出疑似遭駭客入侵，有客戶在網路上爆料元大已臨時將複委託系統更改人工接單，卻發現有港股成交紀錄，後來接獲營業員來電確認，稍後又通知沒事，但希望客戶更改密碼，甚至有另一名網友在下面留言「被駭客盜個資，我被扣三十幾萬買港股。」

元大證券回應，本公司向來重視資訊安全，於11月25日下午3時許主動發現有疑似異常之港股委託後，擔心為港股詐騙案，故於聯繫部分客戶確認屬非本人交易後，為確保客戶權益，遂緊急自3點45分起暫停受理複委託電子交易，改以人工接單。目前本公司正在釐清相關原因，一定會盡力確保客戶權益，請客戶放心。

元大 金管會 港股

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