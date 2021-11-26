元大證複委託爆駭客入侵買港股 公司證實緊急改人工接單

元大證券複委託傳遭駭客入侵盜個資，導致客戶無緣無故被扣錢買港股，甚至有客戶被扣到上萬元。元大證券今也證實，昨天下午主動發現有疑似異常的港股委託，緊急暫停受理複委託電子交易，改以人工接單。目前本公司正在釐清相關原因，一定會盡力確保客戶權益。

元大海外複委託下單昨晚傳出疑似遭駭客入侵，有客戶在網路上爆料元大已臨時將複委託系統更改人工接單，卻發現有港股成交紀錄，後來接獲營業員來電確認，稍後又通知沒事，但希望客戶更改密碼，甚至有另一名網友在下面留言「被駭客盜個資，我被扣三十幾萬買港股。」

元大證券回應，本公司向來重視資訊安全，於11月25日下午3時許主動發現有疑似異常之港股委託後，擔心為港股詐騙案，故於聯繫部分客戶確認屬非本人交易後，為確保客戶權益，遂緊急自3點45分起暫停受理複委託電子交易，改以人工接單。目前本公司正在釐清相關原因，一定會盡力確保客戶權益，請客戶放心。