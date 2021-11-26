聚焦元宇宙等五大亮點 元大證券2022年投資論壇今登場

元大證券於2021年11月26日在台北寒舍艾美酒店舉行2022年投資論壇，會中邀請產經學專家探討「通膨升息、低軌衛星、元宇宙、石化產業及5G雲端運算」五大投資主題，並邀18家台灣知名上市櫃公司為投資人找出2022年的產業契機和投資亮點。

這次受元大證券之邀參與的企業共18家，包括各產業的指標性企業 - 南亞科（2408）、台達電（2308）、國巨（2327）、富邦媒（8454）等，藉由本次論壇的互動與交流，透析未來產業趨勢。

總經專題議程中，元大投顧顏承暉打頭陣，剖析2022年全球金融市場趨勢；在科技產業議題上，元大證券特別邀請到知識力科技執行長曲建仲，對近期受矚目的太空科技和低軌衛星，以深入淺出的方式探討Starlink和SpaceX如何建構立體通訊的新未來；而針對近期討論度火熱的元宇宙話題，特邀源鉑資本創辦人暨執行長胡一天，分享在Web 3.0與元宇宙時代的新金融趨勢；在塑化及能源議題上，由產業專家何耀仁闡釋在面對全球氣候變遷的危機下，2022年石化產業的趨勢和產業展望；另在5G雲端運算的議題上，元大證券特別邀請到台達研究院長闕志克評析其發展與挑戰；展望2022年，元大投顧資深協理王文宏為投資人透析台股的投資產業趨勢。

2021年6月元大金控（2885）舉辦兩天的線上創富論壇，在疫情期間秉持著金融服務不間斷的精神，為客戶提供最即時的產業趨勢訊息。在2021年歲末之際，元大證券將在這次論壇持續提供投資人最新的投資趨勢觀點，實現「在地生活，全球理財」願景。