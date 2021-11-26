美股期貨盤感恩節不平靜 台股開低走低跌破17,500點

受到美國可能提前升息的壓力，美股期貨盤今(26)日早盤走跌，台股今日開低走低，9點35分左右下跌超過170點，失守17,500點，早盤一度跌逾兩百點。

台股指數開盤後呈現三波下跌走勢，9點43分曾下跌到17,4451.98點，下跌點。電子股成交占大盤比重約六成，運輸股成交占比約二成。

早盤成交金額大卻出現股價跌幅較大者包括：華航（2610）及長榮航（2618）跌幅超過7%，欣興（3037）、世芯-KY（3661）、合晶（6182）、光磊（2340）、鈺創（5351）、聯詠（3034）、元太（8069）、聯發科（2454）、中美晶（5483）、力旺（3529）、華邦電（2344）及漢磊（3707）等股跌幅也超過2%。

早盤逆勢抗跌者有：貨櫃三雄、聯電（2303）、茂達（6138）、凱美（2375）、新唐（4919）、亞光（3019）、大眾控（3701）、合一（4743）、怡利電（2497）、光罩（2338）及中天（4128）等股。

法人表示，台股今日盤勢受到美國可能提前升息的壓力之外，世衛組織要緊急開會討論南非爆新種變異病毒等訊息影響，加上明日又是周末，投資人有落袋為安或先行出場想法，盤中賣壓相對沈重；接下來盤中除關注元宇宙及航運股等多頭指標股走勢之外，美股期貨盤走勢也更需留意其變化。