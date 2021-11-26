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台股開盤跌12點 台積電跌破600元關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股26日開盤下跌12.4點。 聯合報系資料照
台股26日開盤下跌12.4點。 聯合報系資料照

台股今(26)日開盤下跌12.4點，開盤指數17,641點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價598元。

群益投顧說，大盤指數收在3、12線之下且排列逐漸轉空，短線技術面有持續弱化壓力；短期技術面雖仍屬整理，但轉弱壓力有待化解，個股波動調整幅度激烈。操作上，未見收復短期均線前，持股繼續參考短期均線多空，汰弱留強操作因應。

三大法人周四集中市場合計賣超85.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超82.6億元，投信賣超0.2億元，自營商（自行買賣）賣超0.04億元，自營商（避險）賣超2.7億元。

統一期貨說，周四期貨淨空單增加1,357口至20,322口，十大交易人與特定法人合計買進1,060口。週選支撐與壓力區落在17,400至17,900之間，P/C Ratio降至1.23，整體籌碼中性看待。

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