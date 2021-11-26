光洋科經營權爭議未歇 金管會：公司禁參與徵求委託書
光洋科爆發經營權紛爭，近日外傳董事長馬堅勇要求員工成立「委託書收取小組」，金管會表示，依規定公司不能參與徵求，若馬堅勇是合格徵求人，要委託公司員工做徵求，公司員工禁止在上班時間做徵求委託書。光洋科則發布重大訊息澄清，表示馬堅勇未發信給全體員工，亦未指示員工組成收取委託書小組，公司經理人、員工均恪遵法令，並請投資人審慎判斷。
金管會周四表示，依規定公司不能參與徵求委託書，若馬堅勇是合格徵求人要委託員工，也禁止在上班時間徵求委託書。馬堅勇則否認要求員工成立小組，公司也發布重訊澄清。
證期局副局長郭佳君表示，集保結算所已跟光洋科股務表達須遵守相關規定。她說明，光洋科是公司，並非合格徵求人，依規定不能參與徵求；若馬堅勇未來成為合格徵求人並委託員工，也禁止員工在上班時間替馬徵求。
郭佳君指出，合格徵求人如果要徵求，必須在股東臨時會開會23日前把徵求資料送到公司後才可進行徵求，光洋科臨時股東會分別在12月24日及12月27日，若以第一場算前23日，最早是11月30日前相關合格徵求人要把資料送到公司後，才可以進行徵求。
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