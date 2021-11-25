富邦金總座韓蔚廷為股價抱屈 直言「有一點潛力」

富邦金（2881）今（25）日下午舉行2021年第3季線上法人說明會，今年股東會配發4元股利創下史上新高，其中1元是股票股利，但是富邦金自9月初除權息後，一度最高只漲至83.2元，至今更只剩74.3元，始終無法完成填權息，漲回除權息前的每股85元史上新高價。總經理韓蔚廷今日為股價抱屈，並直言「應該是有一點潛力」。

富邦金今日舉行第3季法說會，公布截至2021年9月底，富邦金控總資產、淨值及普通股每股淨值皆創下歷史新高，累計今年前10月稅後淨利1,358.15億元，每股盈餘為11.81元，今年幾乎篤定連續第13年榮每股獲利王，但是股價卻自10月中旬以來一路橫盤整理，截至今日收盤價仍僅74.3元，相較除權息前夕的85元，價差還有10.7元，陷入貼權息窘境。

對於股價仍陷貼息，韓蔚廷說以富邦金目前股價淨值比1.1倍、本益比才6倍左右左右，以獲利來說，是有點委屈，「當然覺得應該是有一點潛力」。不過他也說，從公司經理人立場，就是儘量把公司業績做好，股價留給市場決定 。

富邦金控25日舉行法說會，公佈2021年第三季自結之財務數字及營運狀況。受惠旗下子公司營運動能佳，富邦人壽前三季獲利較去年同期成長110.1%，富邦產險、富邦證券、富邦香港及富邦華一銀行獲利亦均提升，富邦金控2021年前三季稅後淨利達1,302.11億元，較去年同期成長90.9%，並已超越去年全年獲利，每股盈餘（EPS）為11.32元，稅後淨利及每股盈餘雙雙創下新高，穩居金控業「雙冠王」！

截至2021年9月底，富邦金控總資產、淨值及普通股每股淨值皆創下歷史新高！富邦金控總資產突破10兆元大關，達10兆1,542億元，較去年同期成長13.4%，淨值達8,438億元，較去年同期成長28.0％，普通股每股淨值68.13元，皆寫下新高紀錄。受惠於獲利成長，帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率(ROA)為1.82％，股東權益報酬率(ROE)達21.61％。

富邦金日前公布10月自結稅後純益56.04億元，累計今年前10月稅後淨利1,358.15億元，年成長82%，每股盈餘為11.81元，穩居金控業前10月稅後純益、每股盈餘獲利王寶座。