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凱基證券三合一開戶 最快5分鐘完成線上申辦

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基三合一開戶比較。(凱基證券/提供)
凱基三合一開戶比較。(凱基證券/提供)

凱基證券為提供順暢簡潔開戶服務，並瞄準多元理財需求，將線上開戶平台「快e開」再進化，提供投資人「三合一」開戶服務，最快5分鐘完成證券、複委託、財富管理帳戶線上申請，以客戶使用體驗為核心，讓數位服務再升級。

過去投資人想交易台股、海外股票、基金、債券、結構型商品等理財產品，需要分別開立台股證券帳戶、複委託海外交易帳戶及財富管理帳戶。各種帳戶申請資料重複填寫相當耗時，並且因配合的銀行不同，投資人需同步開立各家銀行交割帳戶，也讓人感到欠缺便利性。

凱基證券說，使用「快e開」線上開戶，整合台股、複委託、財富管理「三合一」開戶一次完成，投資人僅需在開戶時，依個人理財需求勾選申請項目，即可同步開設證券、複委託、財管帳戶，以更親民、簡單的方式，滿足新世代投資人不同的投資喜好，提供投資人更便捷的金融服務。搭配凱基證券「e財庫」，開戶時只要使用既有的銀行戶進行綁定，即可大幅縮減線上開戶流程與時間，讓投資理財更輕鬆、資金管理更方便。

面對數位浪潮，凱基證券打造證券、銀行一站式服務的「快e開」平台推出後大受好評，榮獲金彝獎-傑出數位創新獎、數位金融獎-數位資訊服務獎及網路口碑之星-策略卓越獎等多項大獎肯定，深獲投資人喜愛，此次「快e開」平台功能升級「三合一」開戶服務，同樣是以客戶為中心出發，透過創新思維數位科技，不斷優化客戶體驗。

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