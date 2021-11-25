美股開低走高 台股漲43點開在17,686點
美股開低走高，四大指數收盤漲多跌少，台股今（25）日開盤上漲43點，開在17,686點，早盤在台積電（2330）及鴻海（2317）止跌回升，加上航空股續揚下，指數再戰17,700關卡。
在美股方面，由於初領失業救濟金人數意外創下1969年以來新低，且市場等待盤中聯準會公布FOMC會議紀錄，加上臨近感恩節假期，使市場觀望氣氛較為濃厚，壓抑早盤四大指數全面走低，那斯達克指數一度下跌達1%。所幸在科技股回神的帶領下，美股收復早盤失土並穩步走高。
終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌9點，或0.03%，收在35804點；標普500指數上漲10點，或0.23%，收在4701點；Nasdaq指數上漲70點，或0.44%，收在15845點；費半指數上漲35點，或0.93%，收在3870點。
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