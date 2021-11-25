富邦期貨：萬八以上獲利了結賣壓大 指數反彈空間恐受限

美債殖利率走揚，10月耐久財訂單意外月減0.5%，一度使那斯達克指數早盤下挫逾1%，同時，Fed偏好的通膨指標，核心個人消費支出物價指數年增4.1%，續寫30年來最大增幅，而FOMC會議紀錄顯示多位官員表示，如果通膨居高不下，不排除加快縮減購債和升息，不過，美債殖利率未再攀升，半導體、科技股領漲，帶動那指反彈收高。

市場預測FED明年 6 月啟動疫後，首次升息的機率提高，因而影響市場信心，台股短線陷入高檔震盪，惟資金再度轉進矽晶圓及鋼鐵、航運等傳產族群，顯示多頭資金未退，預期在年底作帳行情下，趨勢仍可偏多看待，惟萬八以上獲利了結賣壓仍大，指數反彈空間恐受限。