快訊

北韓學生偷看「魷魚遊戲」送勞改 走私者處死、老師也遭殃

全斗煥死前一擊？欺騙正義的「南韓最後獨裁者」

富邦期貨：萬八以上獲利了結賣壓大 指數反彈空間恐受限

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。富邦期貨/提供
散戶小台籌碼分析。富邦期貨/提供

美債殖利率走揚，10月耐久財訂單意外月減0.5%，一度使那斯達克指數早盤下挫逾1%，同時，Fed偏好的通膨指標，核心個人消費支出物價指數年增4.1%，續寫30年來最大增幅，而FOMC會議紀錄顯示多位官員表示，如果通膨居高不下，不排除加快縮減購債和升息，不過，美債殖利率未再攀升，半導體、科技股領漲，帶動那指反彈收高。

市場預測FED明年 6 月啟動疫後，首次升息的機率提高，因而影響市場信心，台股短線陷入高檔震盪，惟資金再度轉進矽晶圓及鋼鐵、航運等傳產族群，顯示多頭資金未退，預期在年底作帳行情下，趨勢仍可偏多看待，惟萬八以上獲利了結賣壓仍大，指數反彈空間恐受限。

延伸閱讀

富裕國家債 買點浮現

全球科技基金 法人挺

富邦期貨：台股短線陷入高檔震盪

供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

相關新聞

美股開低走高 台股漲43點開在17,686點

美股開低走高，四大指數收盤漲多跌少，台股今（25）日開盤上漲43點，開在17,686點，早盤在台積電（2330）及鴻海（...

富邦期貨：萬八以上獲利了結賣壓大 指數反彈空間恐受限

美債殖利率走揚，10月耐久財訂單意外月減0.5%，一度使那斯達克指數早盤下挫逾1%，同時，Fed偏好的通膨指標，核心個人...

10月M1B、M2增幅雙降

中央銀行昨（24）日公布10月金融情況。受外資淨匯出及放款與投資年增率下降的影響，股市資金動能指標M1B，以及象徵國內資...

傳產撐盤 成交比衝三成

外資感恩節前調節台積電逾4,000張，拖累台股昨（24）日持續向下修正，連四跌共198點或1.1%，市值由18日波段高點...

證券劃撥存款減 散戶鬆動

散戶退場了嗎？中央銀行昨（24）日公布10月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥帳戶存款，逾一年來首見下滑、跌至三個月新...

低軌衛星概念股 強勢

外資調節未進一步擴大，台股昨（24）日量縮收小黑，櫃買市場逆勢收高，台光電（2383）、昇達科等籌碼穩定的低軌道衛星概念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。