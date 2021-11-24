ABC-KY法說會報喜、下月營收可望暴衝 盤中直逼漲停

ABC-KY（6598）在平台授權市場可望有不錯的斬獲，旗下客戶全球最大寵物檢測企業IDEXX今年已經下了460萬美金的訂單，目前已出貨50%，公司預估剩餘的訂單將在12月出貨，可望挹注下月營收突飛猛進，有機會超越去年同期的高點。此外，由於IDEXX在今年12月將完成商業化，有助明年帶動ABC-KY成長。

ABC-KY昨（23）日舉行法說會，市場看好，該公司在平台授權市場以及17項腸炎病原體檢測明年出貨將成長，加上新產品-已開發完成的25項真菌診斷ASR目前已在數家美國醫院進行測試，明年首季可望出貨，為明年營運帶來成長動能。ABC-KY今日股價表現強勁，盤中來到34.7元，直逼漲停價位。

ABC-KY表示，隨著美國疫苗施打普及，新冠肺炎檢測量開始下降，今年僅首季有新冠病毒檢測試劑出貨挹注，不過，今年前10月營收較去年同期成長14.73%，即便去年第4季為單季歷史新高，基期相對高，但今年全年仍可望較去年成長，且12月營收有機會挑戰歷史新高。

展望明年，除了主力客戶IDEXX訂單成長性佳，平台授權的另一客戶中國麗珠試劑近期續打入國家級指標性醫院，預期也有助明年訂單成長。ABC-KY表示，麗珠試劑今年已下79萬美金訂單，並有60部儀器已完成安裝，看好明年出貨成長性可望倍增。

此外，近幾個月也有客戶將採購主力開始轉向多元腸胃道檢測與呼吸道檢測試劑，瑞磁也持續加強在腸胃道檢測的市場布局，也預期冬季來到後，通過美國FDA 510k的20項呼吸道檢測試劑加入戰局。