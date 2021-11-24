快訊

雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

亞系外資首評喊買台光電 目標價上看320元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

銅箔基板 (CCL) 大廠台光電（2383）今年前三季每股純益12.03 元，獲利表現亮眼，亞系外資看好台光電三大利基優勢，首度將其納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看320元；台光電今（24）日開高走高，盤中漲幅7.43%，表現強勢。

台光電第3季營收107.76 億元，毛利率28.56%，稅後純益17.91億元，每股純益5.38元；累計今年前三季營收283.38億元，毛利率25.8%，稅後純益 40.03億元，每股純益12.03元，獲利亮眼。

亞系外資認為，台光電除了在蘋果iPhone供應鏈中具穩固地位之外，更進一步擴展到高速市場，成功進駐兩大400G交換機供應鏈，另外，伺服器的市占率也將擴大，看好在搭上iPhone內容成長的利基下，首度將其納入追蹤個股。

亞系外資表示，台光電已準備供應BT CCL給台灣基板客戶，看好台光電是台灣CCL族群首選投資標的，給予買進評等，目標價上看320元。

台光電早盤以235元開高，一度拉升至248元，再朝前高251.5元前進，盤中漲幅7.43%。

台光電

延伸閱讀

考前重點存iPhone卻弄丟 警憑經驗找回讓女大生破涕為笑

大陸手機快速充電領先 比iPhone快五倍

終於受不了壓力？蘋果iPhone 14傳可能改用USB-C接頭

市調結果出爐 僅極少數人會透過自助方式維修iPhone、Mac

相關新聞

友通營運 逐季增溫

工業電腦廠友通（2397）營運逐季增溫，副董事長李昌鴻指出，隨零組件缺貨舒緩，加上先前產品報價上漲效益浮現及新廠產能逐步...

台股拉回修正 緯穎跌出千金榜

台股昨（23）日拉回修正，不少類股同步漲多拉回，尤其是高價股與元宇宙概念股，其中，緯穎下挫3.5%、以993元跌出千金股...

康控股價逆轉 跌停變漲停

電聲元件廠康控-KY（4943）日前驚爆財務地雷，連續跳空五根跌停板，昨日開盤再度開出第六根跌停板，午盤突然一波買盤大量...

大立光 買250張庫藏股

大立光（3008）昨（23）日公告再買回庫藏股250張，平均買回價格2,051元，買回總金額5.12億元，累計大立光實施...

10月EPS／建碁 0.12元

建碁（3046）近期股價波動劇烈，昨（23）日應主管機關要求，公布10月自結稅前盈餘1,100萬元，年增396.9%；稅...

10月EPS／中揚光 -0.45元

國內手機鏡頭模具龍頭中揚光（6668）近期股價波動劇烈，昨（23）日應主管機關要求，公布10月自結稅後淨損3,500萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。