亞系外資首評喊買台光電 目標價上看320元

銅箔基板 (CCL) 大廠台光電（2383）今年前三季每股純益12.03 元，獲利表現亮眼，亞系外資看好台光電三大利基優勢，首度將其納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看320元；台光電今（24）日開高走高，盤中漲幅7.43%，表現強勢。

台光電第3季營收107.76 億元，毛利率28.56%，稅後純益17.91億元，每股純益5.38元；累計今年前三季營收283.38億元，毛利率25.8%，稅後純益 40.03億元，每股純益12.03元，獲利亮眼。

亞系外資認為，台光電除了在蘋果iPhone供應鏈中具穩固地位之外，更進一步擴展到高速市場，成功進駐兩大400G交換機供應鏈，另外，伺服器的市占率也將擴大，看好在搭上iPhone內容成長的利基下，首度將其納入追蹤個股。

亞系外資表示，台光電已準備供應BT CCL給台灣基板客戶，看好台光電是台灣CCL族群首選投資標的，給予買進評等，目標價上看320元。

台光電早盤以235元開高，一度拉升至248元，再朝前高251.5元前進，盤中漲幅7.43%。