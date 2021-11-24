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合晶喊漲矽晶圓 早盤漲停鎖死、逾1.2萬張排隊等著買

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
合晶。合晶科技／提供
合晶。合晶科技／提供

半導體矽晶圓產能供不應求，合晶（6182）率先喊漲，明年8吋矽晶圓價格可能再漲10~20%，半導體矽晶圓三雄全尺寸產能都已滿載至明年，三大廠同步看旺明年市況，今（24）日合晶跳空以漲停開出後鎖死，股價創2008年10月以來的高點，早盤漲停及市價追買單逾1.2萬張；台勝科（3532）、中美晶（5483）、環球晶（6488）同步大漲。

目前8吋矽晶圓市場供給吃緊狀況比12吋嚴重，支撐現貨價持續走高，合晶主要以現貨市場為主，在市場需求強，客戶為確保產能的前提下，採取簽長約的方式，預估明年長約比重將可由目前近15%再往上拉升至20%。

合晶今年前三季獲利6.89億元，已超越去年全年5.19億元，每股純益1.35元，今日跳空以漲停76.4元開出後鎖死；合晶大漲，台勝科早盤開高後一度衝上漲停232元，中美晶盤中漲幅逾6%，環球晶也大漲，盤中漲幅逾4%。

矽晶圓 合晶

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