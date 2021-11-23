航運業今年前3季賺最多 水泥、觀光獲利衰退最慘

金管會證期局今公布上市櫃營收與獲利，就各產業來看，今年上市以航運業、上櫃以半導體業獲利最多，然而受到煤價上漲與新冠肺炎疫情影響，水泥、觀光業獲利衰退嚴重。

根據證期局統計，上市公司今年第3季累計營收達25兆1905億元，較去年同期增加4兆2054億元，增加20.04%；稅前淨利為3兆923億元，較去年同期增加1兆4948億元，增加93.57%，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

就個別產業來看，航運業今年前3季獲利4304億元，比起去年同期增加4083億元，獲利年成長最多。證期局分析，航運業因疫情後復甦帶動消費需求回籠，加上塞港持續惡化造成運能供給吃緊，供需失衡使運價維持高檔，所以獲利大幅成長。

獲利其次的產業是半導體業，前3季獲利8461億元，比起去年同期增加2788億元，主要是受疫情影響加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長而推升獲利；第三是塑膠工業，前3季獲利2241億元，比起去年同期增加1644億元，主要是因終端需求熱絡，及相關產品價格上漲，致獲利成長。

然而，上市公司今年前3季獲利衰退最多是水泥工業，前3季獲利388億元，比起去年同期減少82億元；其次是食品業，前3季獲利470億元，比起去年同期減少41億元；第三是觀光業，前3季虧損兩億元，比起去年同期的獲利11億元，今年由盈轉虧、衰退13億元。

證期局副局長郭佳君分析，觀光、食品等產業，受到疫情影響業績下滑，水泥工業則因為煤價上漲，侵蝕掉獲利。

上櫃公司部分，今年第3季累計營收1兆8718億元，較去年同期增加2859億元，增加18.03%；稅前淨利為2265億元，較去年同期增加662億元，增加41.30%，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

上櫃前3季賺最多的產業是半導體業861億元，比起去年同期增加229億元，主要是受惠市場需求增加，帶動半導體產業鏈成長，產品價量俱增，致營收獲利增加。

其次是電子零組件業，前3季獲利251億元，比去年同期增加83億元，主要是因下游印刷電路板產業及被動元件等訂單需求回升，加上去年同期受疫情影響基期較低所致；第三是鋼鐵工業，前3季獲利81億元，比去年同期增加68億元，因國際市場對基礎工業產品需求上升及金屬原物料價格上漲，致獲利成長。

上櫃公司今年前3季則以貿易百貨、生技醫療、觀光業獲利衰退最多。貿易百貨前3季獲利40億元，較去年同期減少11億元；生技醫療前3季獲利112億元，較去年同期減少7億元；觀光業前3季虧損11億元，虧損幅度比去年同期的虧損8億元還大。