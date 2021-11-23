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全球通膨升溫 貝萊德：不會是暫時性的

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

全球通膨議題持續引發關注，貝萊德投信指出，通膨升溫不會是短暫性的。在股票市場展望方面，考慮到估值和商品價格周期，對台股和原物料產業抱持審慎的態度。

貝萊德投信今天舉行2022年亞洲投資展望線上記者會，針對通膨和利率議題，貝萊德指出，有關通膨僅為暫時現象，且在需求恢復常態和供應瓶頸紓緩後將自行修正的說法，現在日漸受到挑戰。刺激通膨飆升的相關因素並非只限於供給運作失靈，還包括週期性和結構性的因素，致使通膨率要回到美國聯準會制定的每年約2%目標已經是不切實際。

其中一個原因是推動經濟脫鉤所需要的成本。供應鏈生態由及時生產（just in time）轉變為以防萬一的生產（just in case），正是反映國家主義思維在疫後抬頭，但全球供應鏈的干擾其實早於2018年中美兩國爆發貿易戰時已經開始。

另一原因是，若利率與美國目前處於中位數水平的通膨率同步上揚，償還債務的成本會顯著上升，尤其是在美國。聯準會之所以沒有急於升息，一方面是由於就算只是小幅升息，債務利息也將大增；另一方面則是因為全民就業的政策目標尚未實現。

中國市場方面，貝萊德表示，與數個月前相比，目前對中國的投資展望更有信心，因為決定未來5年國家領導層和發展路線的全國代表大會將於2022年舉行。經濟增長是推進共同富裕和維繫社會穩定的關鍵，中國政府需要為明年推進這兩項目標創造良好前景，因此將會高度重視旨在穩定增長的政策和行動。

針對股票市場展望，貝萊德指出，不認為通膨升溫是短暫性的，但商品漲價走勢大概已經過了高點，應能紓緩工業能源用企業的獲利壓力。此外，儘管先前加碼投資於有望在利率上升時受惠的銀行股，礙於估值上升，這個產業現在的相對吸引力下降，但與美國利率走勢相關性較強的香港銀行股則繼續是關注領域。至於中國國內銀行股目前估值較低 且可望因國內寬鬆金融狀況而受惠，中國房地產業的整合可能帶來投資機會 。

貝萊德表示，已將網路服務公司的減碼幅度降低，但預期非必需消費活動很難在不久後回到疫前的水平。另外，考慮到估值和商品價格周期，對台股和原物料產業抱持審慎的態度。

通膨 美國聯準會

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