美科技股拉回 台股跌137點收17,666點
受到美國科技類股創高後快速拉回影響，台股今（23）日出現獲利了結賣壓，終場台股下跌137點，收在17,666點，但壓力並不沉重，因此成交量並未擴增，成交量達3,137億元。
加權指數跌破5日線後在10日線附近獲得支撐，短線漲多的中小型族群下檔仍有支撐。盤面上，鋼鐵類股逆勢走高，上市鋼鐵指數上漲1.4%，其中，中鴻（2014）大漲逾5%、燁輝（2023）、大成鋼（2027）、中鋼（2002）等紛紛走強。
展望後市，聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，台股現階段輪動快速，加上櫃買指數也突破新高，在看好產業方面，由於面板價格下跌勢頭趨緩，供應鏈庫存處於健康水準，以及元件供應仍緊俏，加上面板需求持續增加，未來將看好低基期面板及半導體相關類股，以及傳產類股中的塑化族群。
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