快訊

直播／集中檢疫所二階開放 預約情形指揮中心下午2時說明

政院網站神秘「614-1整修工程」 透露空軍天弓飛彈營擴編進駐新竹機場？

美科技股拉回 台股跌137點收17,666點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日終場台股下跌137點，收在17,666點。示意圖／聯合報系資料照
台股今日終場台股下跌137點，收在17,666點。示意圖／聯合報系資料照

受到美國科技類股創高後快速拉回影響，台股今（23）日出現獲利了結賣壓，終場台股下跌137點，收在17,666點，但壓力並不沉重，因此成交量並未擴增，成交量達3,137億元。

加權指數跌破5日線後在10日線附近獲得支撐，短線漲多的中小型族群下檔仍有支撐。盤面上，鋼鐵類股逆勢走高，上市鋼鐵指數上漲1.4%，其中，中鴻（2014）大漲逾5%、燁輝（2023）、大成鋼（2027）、中鋼（2002）等紛紛走強。

展望後市，聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，台股現階段輪動快速，加上櫃買指數也突破新高，在看好產業方面，由於面板價格下跌勢頭趨緩，供應鏈庫存處於健康水準，以及元件供應仍緊俏，加上面板需求持續增加，未來將看好低基期面板及半導體相關類股，以及傳產類股中的塑化族群。

台股 面板 鋼鐵

延伸閱讀

美琪瑪前十月賺超過去年全年 盤中率電池概念股上漲

台股開盤下跌5點 台積電開平盤

蔡明彰觀點：跨年行情主流替換 高估值要跌了 低估值會轉強

印度、陸股 外資搶進

相關新聞

美科技股拉回 台股跌137點收17,666點

受到美國科技類股創高後快速拉回影響，台股今（23）日出現獲利了結賣壓，終場台股下跌137點，收在17,666點，但壓力並...

電子股走弱 台股跌逾百點失守17700點

美國那斯達克指數重挫202.68點，台股今天同步滑落，指數一度下跌124.08點，失守17700點關卡，電子股表現疲弱，...

美科技股下挫 法人：台股可能震盪視個股表現

美股多數收低，科技股那斯達克指數下跌202.68點，跌幅1.26%，費城半導體指數跌1.66%。法人預期，台股可能維持震...

鏡頭股+DRAM強力補漲 下一個搭上元宇宙的是誰？

萬寶投顧王榮旭表示，美股走勢分歧，11月以來道瓊指數累計217點，跌幅0.61%；那斯達克則是上揚3.6%，漲最多的費半指數大漲了13.3%。

跨年行情主流替換 高估值要跌了 低估值會轉強

萬寶投顧蔡明彰強調，這次跨年行情可望提前，聯準會主席人選即將確定，貨幣政策延續鴿派立場。

國泰基因免疫ETF 交投熱

新冠病毒至今還在延燒，市場陸續傳來抗疫好消息，美國輝瑞藥廠已申請新冠口服抗病毒藥物Paxlovid緊急授權，臨床試驗證實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。