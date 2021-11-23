國泰基因免疫革命ETF掛牌首日 市場交投熱絡

本周新增的生醫ETF生力軍—國泰基因免疫革命ETF(00898)昨(22)日掛牌上市，市場交投熱絡，掛牌首日成交量高達24,202張。

國泰基因免疫革命ETF追蹤Solactive全球基因免疫與醫療革命指數，這檔ETF除了完整涵蓋國際主流疫苗類股，包括輝瑞、AZ、嬌生、Novavax、莫德納、BioNTech，同時持股布局也納入再生元製藥廠(Regeneron)、羅氏(Roche)等積極研發口服藥的國際藥廠。，

新冠病毒至今還在延燒，但也帶旺全球疫苗、口服藥等產業，相關商機也跟著火紅。上周市場也陸續傳來抗疫好消息，美國輝瑞(Pfizer)藥廠11月16日已向美國當局申請COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid緊急授權(EUA)，臨床試驗已證實，此款藥物可降低重症高風險成年患者住院或死亡風險達近9成；另外，再生元製藥廠(Regeneron)宣布該公司實驗中的新冠抗體藥物REGEN-COV的最新實驗數據，結果顯示該款藥物不僅對治療新冠肺炎感染者有不錯療效，且可望降低感染機率達8成，此消息公布，為市場注入強心針，更激勵相關生醫藥廠股價表現。

國泰基因免疫革命ETF基金經理人游日傑表示，投資創新醫療絕對要掌握最新、最權威的菁英公司，上周，輝瑞研發的抗疫口服藥已向美國申請EUA(緊急授權)、再生元製藥廠研製的新冠抗體藥也出現有效降低感染率的實驗結果，新冠口服藥誕生是人類一大福音，與此同時，投資人也無須擔心疫苗市場是否將被瓜分，就以流感為例，目前在用藥方面雖有克流感口服藥，但各國家每年仍照常施打流感疫苗，且迄今流感疫苗的產值仍大於口服藥10倍以上，故市場普遍推測未來疫苗需求並不會消失，而是與口服藥相輔相成，故應正面看待，倘若有拉回都是布局機會。

法人觀察，投資人透過ETF參與疫苗股投資時，應特別留意該ETF買到的疫苗品牌公司是否夠全面性，甚至也應納入口服藥廠，以抓住未來疫苗流感化之長線商機。本周掛牌的國泰基因免疫革命ETF，成分股除了全面涵蓋「疫苗+口服藥廠」，還納入「基因技術、再生醫療」兩大明星生醫族群，且投資比重各占三成左右，多元化的資產配置還能降低投資單一產業的波動風險，對於長期人口老化趨勢下受惠產業有興趣的投資人，可留意切入這類ETF的投資機會。