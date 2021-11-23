美琪瑪前十月賺超過去年全年 盤中率電池概念股上漲

電池正極材料廠美琪瑪（4721）自結10月每股純益0.53元，累計今年前十月稅後純益 2.99 億元，每股純益 3.99 元，已超過去年全年獲利，法人看好今年獲利表現，台股今（23）日開低震盪，美琪瑪開平走高，盤中漲幅逾4%，聚和（6509）、康普（4739）等相關電動車電池概念股同步走揚。

美琪瑪10月營收4.56億元，稅後純益0.4億元，每股純益0.53元；累計前十月營收32.84 億元，稅後純益2.99億元，每股純益3.99元，今年前十月的獲利已超過去年全年稅後純益1.23億元。

各大車廠積極推動電動車，帶動電原料的需求，美琪瑪今年獲利可望創近年新高，今日以162元平盤開出後走高，一度拉升至171.5元，盤中漲幅4.32％，表現較台股大盤強勢。

聚和以69.1元低盤開出後翻紅，一度拉升至74.1元，盤中漲幅3.27%；康普也是開低走高，盤中漲幅2.33%；立凱-KY（5227）也是開低後翻紅，盤中漲幅0.98%。