台股開盤下跌5點 台積電開平盤

台股今(23)日開盤下跌5.64點，開盤指數17,797點；台積電（2330）開平盤，開盤價615元。

周一(22日)美股四大指數收盤，道瓊指數上漲0.05%，那斯達克指數下跌1.26%，標準500指數下跌0.32%，費半指數幅下跌1.66%。

第一金投顧表示，美股開高走低，下跌壓力集中在對利率較敏感且估值較高的成長股，主要是受到2年期與5年期美國公債標售需求疲軟的影響，5年期公債競標一級交易商獲得26.9%的比例，創2月以來最高；2年期公債競標一級交易商也獲得37.2%的比例。

另外，部分對貨幣政策看法較鷹派的華爾街分析師認為Jerome Powell獲得提名後，不需要再被連任一事綁手綁腳，政策態度可能因此轉鷹。

統一期貨說，周一期貨淨空單減少1,111口至18,656口，十大交易人與特定法人合計賣出2,040口。週選支撐與壓力區落在17,700至18,000之間，P/C Ratio降至1.2，整體籌碼中性看待。

三大法人周集中市場合計賣超1.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超9.6億元，投信賣超17.2億元，自營商（自行買賣）買超5.5億元，自營商（避險）買超0.8億元。

群益投顧說，大盤指數小破3日線，短多有降溫跡象，但偏多格局未變，暫看技術性調整。大盤高檔量縮震盪，但短線技術面偏多加持下，題材族群個股各自表態。盤面輪動加速、個股走勢分歧，參考短線技術面換股操作，但忌過度追高。