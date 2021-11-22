快訊

大汪海島婚轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

櫃買中心公告精確等五檔上櫃股票23日起恢復融資融券

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心公告精確（3162）等五檔上櫃股票自11月23日起恢復融資融券交易；馬光-KY、凱碩等二檔上櫃股票自110年11月23日起暫停融資融券交易；另天方能源上櫃股票繼續暫停融資融券交易。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司依規定公告申報之2021年第3季財務報告每股淨值等資料，因精確、宇環、泰谷、重鵬，以及淳紳等五家公司之每股淨值已高於10元，爰公告其股票自11月23日起恢復融資融券交易。

另馬光-KY及凱碩等二家公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自11月23日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。另天方能源之每股淨值已高於10元，惟其股票目前仍列為變更交易方法而繼續暫停融資融券交易。

融券 股票 櫃買中心

延伸閱讀

戰略新板 29日辦業績說明

買高收債ETF 留意風險

七成八上櫃公司 Q3賺錢

新揚科12月20日起 終止櫃檯買賣

相關新聞

台股收小黑 法人：賣壓消化後續攻萬八 有望挑戰歷史高點

台股今天因缺乏主流族群，指數在平盤附近震盪，終場小跌14點、跌幅0.08%，收在1萬7803點，成交量3137億元。法人...

台股開高狹幅震盪收跌14.77點 三大法人賣超1.25億

台股今（22）日以17,828.53點開出，指數小幅開高，在短線漲多下買盤觀望，盤中呈現狹幅震盪走勢，終場收17,803...

證交所：外資上周買超台股 今年賣超4794億元

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超307.77億元，累計今年賣超金額跌破5000億元，來到4794.77億元。個...

2016年買「這2檔股票」共10萬 存股達人：抱到現在...賺一倍以上

在股市裡耐得住性子就有辦法賺到錢？

台股小跌14點收17,803點 中小型股續攻高

台股今（22）日小幅開高後維持在平盤附近整理，由於方向未明，使指數高低點僅差距67點，呈現狹幅表現，終場指數下跌14點，...

法人：台股Q4不看淡 看好金融族群前景

今年台股人氣超級旺，加權指數打破1990年以來的「1萬2682點天險」，成交量也創下新高紀錄。瀚亞投資分析，在新聞話題度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。