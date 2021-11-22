櫃買中心公告精確等五檔上櫃股票23日起恢復融資融券

櫃買中心公告精確（3162）等五檔上櫃股票自11月23日起恢復融資融券交易；馬光-KY、凱碩等二檔上櫃股票自110年11月23日起暫停融資融券交易；另天方能源上櫃股票繼續暫停融資融券交易。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司依規定公告申報之2021年第3季財務報告每股淨值等資料，因精確、宇環、泰谷、重鵬，以及淳紳等五家公司之每股淨值已高於10元，爰公告其股票自11月23日起恢復融資融券交易。

另馬光-KY及凱碩等二家公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自11月23日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。另天方能源之每股淨值已高於10元，惟其股票目前仍列為變更交易方法而繼續暫停融資融券交易。