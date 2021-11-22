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台股收小黑 法人：賣壓消化後續攻萬八 有望挑戰歷史高點

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
法人表示，台股大盤目前均線呈多頭排列，短線雖有震盪，但大幅拉回機率低，加上國際股市維持強勢，高檔賣壓消化後仍可望再攻萬八。本報資料照片
法人表示，台股大盤目前均線呈多頭排列，短線雖有震盪，但大幅拉回機率低，加上國際股市維持強勢，高檔賣壓消化後仍可望再攻萬八。本報資料照片

台股今天因缺乏主流族群，指數在平盤附近震盪，終場小跌14點、跌幅0.08%，收在1萬7803點，成交量3137億元。法人表示，隨著電子股成交比重持續回溫至65%以上，且大盤站穩所有均線之上，多頭格局持續挑戰萬八甚至有望挑戰歷史高點1萬8034點。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股上市櫃企業第三季獲利繳出亮眼成績單，顯示基本面動能無虞，並且推升台股創近期波段高點，不過，接近歷史高點市場近關情怯，導致漲勢趨緩，成交量能熱度也下降，回顧7月台股創高時，日均量約為5500億元至6000億元，而11月日均量為3680億元，若量能能略增至4000億元以上並穩定維持，則有利於台股上攻力道。

葉獻文認為，台股確實有走揚的本錢，除企業獲利大好，經濟部公布第三季製造業產值，隨全球景氣穩定復甦、終端需求增溫、新興科技應用持續擴展、消費性電子新品接續上市，加上原物料價格居高不下，推升產值達4兆1874億元，寫下歷年單季新高，年增29.68%，也是連續四季正成長。看好目前大盤均線呈多頭排列，短線雖有震盪，但大幅拉回機率低，加上國際股市維持強勢，高檔賣壓消化後仍可望再攻萬八。

美股方面，PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美股近期再度展開一波上漲攻勢，預期在年終行情的助攻下，多頭仍具主導地位，雖然不同企業與產業面對成本壓力及供應鏈瓶頸的衝擊，反應其各自應變能力不一，也造成個股股價分歧，但預期在通膨將維持一段期間，且資金仍充沛的環境下，美股仍相對具投資吸引力，也有利於亞股的多頭氛圍，特別是與美股連動較高的台股、南韓股市，惟市場將不時面臨震盪，選股及操作面將會是後續參與多頭行情的重點。

保德信中國品牌基金經理人許智洋則說，受到經濟放緩、政策風險不斷影響，預估陸股指數暫時難有大好表現，不過無礙結構性行情繼續，特別是今年以來估值風險釋放較為充分的消費、醫療兩大板塊，年底前可望出現反彈走勢，長期則建議持續關注碳中和背景之下的新能源概念股成長機會。

台股 美股

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