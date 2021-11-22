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台股小跌14點收17,803點 中小型股續攻高

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（22）日小幅開高後維持在平盤附近整理，由於方向未明，使指數高低點僅差距67點，呈現狹幅表現，終場指數下跌14點，收在17,803點。本報資料照片
台股今（22）日小幅開高後維持在平盤附近整理，由於方向未明，使指數高低點僅差距67點，呈現狹幅表現，終場指數下跌14點，收在17,803點。本報資料照片

台股今（22）日小幅開高後維持在平盤附近整理，由於方向未明，使指數高低點僅差距67點，呈現狹幅表現，終場指數下跌14點，收在17,803點，而成交量能縮減僅3,129億元；但記憶體、中小型族群維持相對強勢格局，櫃買市場再度創下逾14年新高。

在國際股市方面，美股期貨盤走揚，亞洲主要股市午盤過後也跟著走高，不過台股尾盤遇到賣單調節，電子龍頭股成為壓盤重心，晶圓雙雄、聯發科（2454）等紛紛收跌，而面板雙虎也只表現上半場，因而壓抑台股終場小跌作收。

盤面上，記憶體族群受惠元宇宙商機帶動，基本面逐步好轉，指標股美光股價飆上近五個月新高，加上具有低基期利多，吸引資金目光，帶動記憶體族群股價表現相對強勢，威剛（3260）及品安（8088）攻上漲停，南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）等連袂走高，股價漲逾半根漲停板。

反觀中小型股表現活潑，由中美晶（5483）、環球晶（6488）、合晶（6182）、元太（8069）等領軍走揚，帶動櫃買指數持續走高，終場上漲1.52%或3.44點，收在229.18點，連續七個交易日收漲，並且再度刷新逾14年以來的波段新高。

展望後市，日盛上選基金研究團隊指出，近期美股與台股的財報公布旺季，半導體產業相關需求強勁，財報數字優於預期，全球經濟復甦，疫情受害嚴重的傳產、金融產業獲利持續好轉。

而台股半導體產業鏈從上游IC設計到晶圓代工、下游封測等聚落完善，此波需求爆發帶動台股獲利持續創高。後續產業方面，電子股關注半導體、5G手機、伺服器以及汽車電子等族群等。

台股獲利 半導體

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