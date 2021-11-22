中小型股表現亮眼 櫃買指數再攀波段新高

亞洲股市漲跌互見，加權指數今（22）日量縮狹幅震盪整理，中小型股則表現活潑，櫃買指數盤中漲逾1.5%，指數最高來到229.26點，再度刷新逾14年以來的波段新高。

盤面間，中小型股吸引資金目光，由矽晶圓族群領軍走，中美晶（5483）、環球晶（6488）、合晶（6182）盤中漲幅約5%上下，搭配高價IC設計如：信驊（5274）、力旺（3529）等助攻，此外，威剛（3260）攻上漲停、長聖（6712）及91APP*-KY等大漲逾6%，漲勢亮麗，帶動櫃買市場領先表現。

展望後市，新光店頭基金經理人鄭君楠表示，電動車、節能減碳、元宇由新應用題材夯，帶領台股刷新高、台股基金也屢創佳績，儘管周五台股近關情怯，指數挑戰萬八新高點停歇，整體來看，大盤短線乖離拉大，指數拉回整理屬於正常，行情仍以中小型股買氣較熱，整體型態仍維持多頭格局。

尤其從近期國際大廠共同布局方向，包括資料中心、AI、IoT（物聯網）、自駕車、網通及5G等，上述5大族群仍將是2022年台股不可逆的趨勢股，新科技應用商機齊發，創造無數新商機，中長線投資潛力不容小覷。