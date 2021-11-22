法人：台股Q4不看淡 看好金融族群前景

今年台股人氣超級旺，加權指數打破1990年以來的「1萬2682點天險」，成交量也創下新高紀錄。瀚亞投資分析，在新聞話題度高、參與人數增加，以及績效亮眼等利多加持下，帶動台股基金今年來整體規模成長4成，在所有基金類別中增長幅度居冠。

投信投顧公會資料顯示，今年來台股基金規模增長趨勢明確，從2020年12月底的2747億元，一路成長至2021年10月底的3850億元，增幅達40.15%。瀚亞投資指出，今年台股基金檔數維持在132～134檔區間，變動幅度不大，顯示台股基金規模的上升，並非透過發行新基金推動，而是市場申購既有基金的金額增加，以及基金淨值上漲。

除了市場資金流入，台股基金的績效表現，也帶動整體規模向上。截至10月底，今年來加權指數報酬率為15.31%，含息報酬率則為18.31%；不過投信發行的台股基金更勝一籌，今年來平均報酬率為31.16%，更有10檔基金績效高達50%以上。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫指出，第四季台股不看淡，預估電子產業將持續受惠全球科技創新運用等題材，到年底前都有行情可期。看好矽智財、第三代半導體、高速傳輸、ABF及IC設計等族群獲利表現。傳產則點名紡織族群，在疫情緩解後有補漲空間。此外，隨著升息時間表越來越明確，金融族群有機會成為下波主流產業，可順勢布局。

展望台股後市，鄭行甫認為，近期台股交易熱絡且趨勢向上，觀察到電子、傳產、金融族群輪動健康，各具投資機會。惟大盤在前波高點附近仍有上方壓力，預計年底前為選股不選市的格局，建議投資人可以挑選操作風格靈活的台股基金來抓住產業趨勢及行情；或利用定期定額方式，持續參與台股長線投資機會。