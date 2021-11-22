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第18屆校園證券投資智慧王比賽 24日登場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所主辦第18屆校園證券投資智慧王將於11月24日至26日進行網路初賽，今年共有多達71所大專院校，1,815隊完成報名，這項賽事儼然已在各大專院校深耕並廣為傳承，成為各校年度重要活動。

參賽的71所大專院校中包括台灣大學、政治大學、清華大學及中興大學等32所國立大學均有學生組隊報名；各校的報名隊數中，上(17)屆冠軍致理科技大學報名隊數高達198隊，強力展現衛冕的企圖心，另外，明新科技大學、中國科技大學及逢甲大學等校，報名隊數亦達100隊以上。今年更有國防醫學院、國立臺北護理健康大學及國立台灣體育運動大學的學生組隊報名，由此顯見，汲取證券理財常識，是不分任何學習領域。

證交所提醒，網路初賽即將於11月24~26日連續三天舉行，將依三天答題結果擇2天較優成績計算，各隊千萬不要輕易放棄選擇權的機會；完賽隊伍更有機會抽中600元獎勵金，名額共80個。各區(北一區、北二區、中區及南區)成績前10名隊伍除獲得獎學金外，將於12月中旬起分4區進行實地複賽，再爭取各區前三名獎學金及晉級12月29日總決賽的機會，總決賽冠軍隊伍將可獲得100,000元獎學金，另取兩隊亞軍，各頒發30,000元獎學金、獎牌及獎狀。

證交所表示，希望透過這項活動「寓教於樂」的競賽過程，讓參賽者在準備競賽同時，不僅激發自主性學習、提升市場資訊查詢能力，同時將資本市場新制度及商品與投資風險概念，以有效、迅速、廣泛方式傳達，且活動網頁可無限次數取得練習模擬試題，只要參賽隊伍有積極練習，等同完成證券商業務員資格測驗的準備，對於提升未來進入職場就業能力，有莫大助益。

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