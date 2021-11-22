基本面動能增 安聯投信：台股挑戰新高氣勢旺

上周五(19)日台股在科技股領頭下，一度衝上17,986點，但也指數近關情怯，部分非電族群也面臨獲利回吐賣壓，終場下跌23 .06點，收在17,818.31點。成交值4,030.36億元，周線連七紅。

安聯投信台股團隊表示，受惠於第3季財報效應發酵，以及大部分企業對明年展望正向樂觀等利多消息帶動下，台股不但逐步擺脫9月諸多負面消息的反覆影響，從10月初的低檔16,162點開始走揚，交投亦有頗有挑戰新高的氣勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，第4季以來銷售動能增溫，成為挹注市場信心。例如，美國10月零售銷售表現持續上揚，就意味著供應鏈瓶頸與物價飆漲的現象，並未影響消費者的採購意願。廖哲宏表示，美國10月整體零售銷售金額比9月增長1.7%，不但超出市場預期1.4%，也比前一個月0.8%加速成長；主要零售商Walmart與Home Depot上季財報也依舊強勁，凸顯消費者家用需求仍然強勁，經濟緩步走揚帶動消費續揚。

廖哲宏表示，根據近期中國雙11檔期（10月26日到11月15日）銷售數據，線上通路電視銷量年增11％，達420萬台，整體銷售情況優於市場預期。另一方面，過去幾個月跌幅劇烈的電視面板於11月開始出現跌幅縮小。根據安聯投信台股團隊研究調查指出，未來幾個月有機會出現止跌。

另一方面，整體上游晶圓代工維持滿載至明年上半年的趨勢不變，部分製程持續漲價，消弭之前投資人對於產業庫存調整的擔憂。展望後市，廖哲宏表示，從近期的產業數據及企業展望表現觀察得知，也呼應先前對於產業正向的看法，長期而言，仍看好電動車、AIoT、高速傳輸等長期趨勢；此外，隨著明年第1季的展望越來越明確，先前市場擔憂供過於求的景氣循環股，短期有機會看到不錯的股價表現。