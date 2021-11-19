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台股開高走低收跌23.06點 三大法人買超67.7億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（19）日開高走低，一度拉升至17,986.18點，台積電、聯電、聯發科等收紅，但金融股拉回，大盤指數由紅翻黑，終場收17,818.31點，下跌23.06點，成交量3,971.65億元；三大法人買超67.7億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超80.35億元，投信賣超9.86億元，自營商賣超（合計）2.77億元，其中自營商（自行買賣）買超4.1億元，自營商（避險）賣超6.88億元。

台股早盤以17,864.19點開出，盤中最高達17,986.18點，最低17,786.05點，一度滑落至17,800點之下，終場收在17,818.31點，周K連七紅，本周上漲300.18點，漲幅1.71%。

自營商 台股 三大法人

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