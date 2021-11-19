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外資狂買3家面板股、單日買超合計逾21萬 早盤股價續漲
外資看好面板雙虎，重申優於大盤評等，三大法人近日也是大買3家面板股，尤以外資買超最為積極，統計昨日單日合計買超友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）達21萬4,355張，光是友達就大買10萬9,382張，3家公司今（19）日持續開高，股價創3個月的波段高點。
電視面板價格落底可期，且雙11電視銷量優於預期，外資重申友達、群創優於大盤評等，目標價分別為25.5元、21.5元；三大法人連日也是買超面板股，尤以外資買超最多，統計昨日外資買超友達居個股之冠，連二買，另外，投信買超4,003張，自營商買超3,239張，三大法人合計買超友達11萬6,624張。
外資昨日買超第二大個股為群創，單日買超95,940張，連三買，投信買超1,054張，自營商買超11,015張，合計三大法人買超10萬8,009張；外資昨日買超彩9,033張，連二買，投信賣超7張，自營商買超2,931張，合計三大法人買超11,957張。
台股早盤開高，企圖挑戰18,000點，早盤一度衝達17,986.18點，面板股表現強勢，友達開高後一度拉升至22.35元，創8月5日來高點，盤中漲幅逾2%；群創開高後拉升至19.45元，創8月19日以來高點，盤中漲幅逾2%；彩晶開高後拉升至16.75元，創8月30日來高點，盤中漲幅逾3%。
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