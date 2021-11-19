快訊

國3苗栗路段轎車疑自撞護欄變形 女子受困車內命危

山難發生該不該救？專家：台灣應拿捏濫用救援分際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資狂買3家面板股、單日買超合計逾21萬 早盤股價續漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
三大法人近日大買3家面板股，尤以外資買超最為積極。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
三大法人近日大買3家面板股，尤以外資買超最為積極。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

外資看好面板雙虎，重申優於大盤評等，三大法人近日也是大買3家面板股，尤以外資買超最為積極，統計昨日單日合計買超友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）達21萬4,355張，光是友達就大買10萬9,382張，3家公司今（19）日持續開高，股價創3個月的波段高點。

電視面板價格落底可期，且雙11電視銷量優於預期，外資重申友達、群創優於大盤評等，目標價分別為25.5元、21.5元；三大法人連日也是買超面板股，尤以外資買超最多，統計昨日外資買超友達居個股之冠，連二買，另外，投信買超4,003張，自營商買超3,239張，三大法人合計買超友達11萬6,624張。

外資昨日買超第二大個股為群創，單日買超95,940張，連三買，投信買超1,054張，自營商買超11,015張，合計三大法人買超10萬8,009張；外資昨日買超彩9,033張，連二買，投信賣超7張，自營商買超2,931張，合計三大法人買超11,957張。

台股早盤開高，企圖挑戰18,000點，早盤一度衝達17,986.18點，面板股表現強勢，友達開高後一度拉升至22.35元，創8月5日來高點，盤中漲幅逾2%；群創開高後拉升至19.45元，創8月19日以來高點，盤中漲幅逾2%；彩晶開高後拉升至16.75元，創8月30日來高點，盤中漲幅逾3%。

外資 面板 友達 群創 彩晶

延伸閱讀

光學元件股 點火轉強

群創、友達 四檔有看頭

面板業成功轉型擺脫景氣循環？段行建有意見

友達10月營收減7.9% 彩晶減11.8%

相關新聞

7檔ETF除息！財經專家：當中5檔報酬率都超過20％

很多人上班忙、沒空看盤，所以喜歡買進可以參加除息的股票「配股利」。

外資狂買3家面板股、單日買超合計逾21萬 早盤股價續漲

外資看好面板雙虎，重申優於大盤評等，三大法人近日也是大買3家面板股，尤以外資買超最為積極，統計昨日單日合計買超友達（24...

台股開高勁揚逾百點 萬八關前震盪

美國科技股助攻，費城半導體指數再創新高，激勵台股開盤後大漲逾百點，指數快速衝上17986點，距離前波高點18034點，距...

台股開盤漲22點 聯發科開盤大漲30元

台股今（19）日開盤上漲22.82點，開盤指數17,864.19點；台積電（2330）開盤上漲9元，開盤價622元；聯發...

美科技股助攻 分析師：電子股帶領台股再攻萬八

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）股價大漲，帶動費城半導體指數再創新高，連5紅的台股可望受到激勵，分析師表示，電子股可...

黃天牧論台股：明年依舊樂觀 花盛開蝴蝶自來

金管會主委黃天牧昨（18）日表示，明年台股量能應不會比今年熱潮時高，但也不致大幅萎縮，對台股依舊樂觀，把制度建立好、基本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。