台股開盤漲22點 聯發科開盤大漲30元

台股今（19）日開盤上漲22.82點，開盤指數17,864.19點；台積電（2330）開盤上漲9元，開盤價622元；聯發科（2454）開盤衝高到1115元，大漲30元。

群益投顧表示，周四具備風險趨避概念的類股轉強，顯示市場對漲多震盪疑慮升高態勢；11月12日以來，大盤日k線連五紅，結構與資金多由投機成分濃個股，轉往基期補漲且有業績評價優勢的個股帶動；一方面凸顯市場風險趨避，一方面業績股補漲，才能在指數高檔下，推升盤勢驚驚漲、連五紅的狀況。

群益投顧說，在大盤基期與過熱風險下，短線避風港概念股應是相對獲青睞的區塊之一，擇強守技術面應對。

周四(18日)美股四大指數收盤漲跌不一，道瓊指數下跌0.17%，那斯達克指數上漲0.45%，標準500指數上漲0.38%，費半指數幅上漲1.79%。

第一金投顧表示，周四美股 S&P500、那斯達克指數、費城半導體指數同步改寫新高，且費城半導體指數大漲 1.79%，漲幅明顯優於美股三大指數。費半第一大成分股Nvidia公布財報後大漲逾8%，此外，歐盟執委Margrethe Vestager向歐洲議會表示歐盟可能批准讓成員國補貼半導體公司在歐洲設廠，也是激勵半導體族群領漲的原因之一。