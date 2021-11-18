耕興第4季及明年營收及毛利率仍有機會再創高

電子檢測廠耕興（6146) 受惠5G NR、WiFi6/6E新科技變革，加速網通設備需求提高，今年前3季營收毛利率與獲利表現皆登歷史新高峰，前3季毛利率突破50％，每股純益達8.24元，已超過去年全年度的8.03元；公司仍看好本季及明年營收毛利率仍可持續創高。

耕累計前10月營收達35.58億元、年增23.43％，其中，行動通訊產品的檢測案件量較去年同期明顯大幅增加，尤其5G NR智慧型手機接單表現優於預期。

耕興特助周煒哲表示，公司整體的接單狀況自今年第2季起即逐步轉強，尤其是在5G NR智慧型手機方面，目前手握仍有數款最新機種尚未結案，加上高階無線網通的檢測量，不僅整體訂單能見度已看到明年上半年，目前正在消化大量需在聖誕節前夕出貨的案件。

由於一支5G NR的新機種檢測項目數量必定涵蓋原有技術的檢測項目、測試複雜度也較高，拉升了單一機種的檢測費用，讓耕興第3季毛利率達52％、每股純益3.14元，均創歷史新高。

周煒哲強調，耕興嚴控整體成本費用，預估本季隨營收規模放大，營業毛利率與獲利表現有機會持續向上攀升，且整體接單動能不僅看到今年第4季，預估還會延續到明年，預估本季及明年營運皆可持續再創高。