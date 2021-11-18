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富邦期貨：類股輪動下 資金題材依然充沛
儘管零售商 Target 第 3 季業績亮眼，並超越市場預期，但 Target 警告，供應鏈和勞動力所致的成本壓力正在攀升，在不轉嫁給顧客的情況下，利潤空間恐遭到壓縮，消息拖累盤中股價挫逾 5%，投資人再度關切通膨疑慮，加上聖路易聯準銀總裁布拉德呼籲 Fed 應在接下來會議更鷹派，拖累美股四大指數翻黑。
台股周三延續多頭溫和上漲格局，指數再創7月下旬以來波段新高，資金持續流往航空、IC 設計、第三代半導體、電動車材料、元宇宙、低軌衛星等族群，顯示類股輪動下，資金題材依然充沛，加上技術面各天期均線呈現多頭排列，趨勢上仍可偏多看待，惟部份個股出現暴量開高走低，短線追高需留意高檔震盪整理走勢。(富邦期貨/提供)
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