經理人調查 明年看好新興市場與美股

最新一份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對經濟成長前景看法轉為樂觀，淨3%經理人認為未來12個月經濟成長將改善，淨6%經理人預期獲利前景將轉佳，分別較10月增加9個及21個百分點，61%經理人支持聯準會看法，認為通膨僅為暫時性，並預期聯準會將對升息保持耐心。

就通膨與聯準會升息預期，淨14％經理人預期全球通膨將放緩，通膨預期降至2020年3月新冠疫情爆發以來最低，預期聯準會將於2022年升息兩次的比率自上月的24%升至39%，預期升息一次的比例則自上月的44%降至37%，平均而言預期2022升息次數為1.5次，10月時預期為平均1.1次。

在資產配置方面，經理人對經濟前景轉趨樂觀且不擔心通膨將長期持續，現金配置比重自上月的4.7%降至4.4%，淨加碼股票比例升至58%，淨加碼商品則自上月的28%略降至26%，本月經理人轉出能源股、轉入科技及消費耐久財類股。

就區域別來看，淨加碼美股比例高達29%，創2013年8月以來最高，較上月大增13個百分點。此外，經理人採取槓鈴投資策略，淨加碼銀行、科技及健康醫療類股比重最高，公用事業及必須消費品則為淨減碼。而隨著新的一年將近，經理人預期2022年將表現最佳的市場分別為新興市場及史坦普500指數，看好比率分別為34%及30%。

此外，在最大尾端風險及最擁擠交易方面，通膨風險仍為本次調查的最大尾端風險，比率為33%，自上月的48%大幅下滑，擔憂央行升息及中國監管風險則分居第二及第三。本月經理人認為做多科技為最擁擠交易，比率為37%，其次為做多比特幣，比例為21%。

彭博資訊報導，11月美銀美林經理人調查調查於11月5~11日進行，針對管理1.2兆美元資產的388位全球基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，著眼美國經濟基本面強健，甫通過的基礎建設法案有助提升生產力，美股將持續扮演多頭主流，建議現階段核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會，股市投資看好包括側重數位轉型題材的科技產業，定價能力高且較不受供應鏈短缺影響，以及屬於實體資產且具備通膨轉嫁能力的基礎建設產業。