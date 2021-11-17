台股量增價揚 金融類股帶量創高

台股17日維持高檔震盪走勢，由於整體美國股市仍維持高檔震盪，其中又以科技股漲幅較大，台股在電子股加持下，指數持續維持震盪走高，盤中雖有回測平盤，但在金融股接棒演出下，整體大盤漲幅擴大，終場指數上漲70點，收在17,764,點，再創波段反彈新高。

國泰證期顧問處協理簡儀表示，大盤日K線已經連續四根紅K棒，從量價角度來看，17日盤中高點17,764點距離7月15日的新高點18,034點，只剩下270點，觀察整體量能已經來到4,000億元附近，加上近期5日、月均量也持續翻揚往上，指數也沿著5日線緩步墊高，觀察5日線於10月15日被突破後，大盤都未明顯跌破5日線，5日線若未明顯跌破之前，大盤仍有機會走高。

至於櫃買市場，表現更是強勢，不但收盤指數來到224.3點，相較於7月27日的高點225.05點，整體差距只剩不到一點，近期隨時有機會續創新高的機會，因此，觀察盤面可發現大盤目前仍為多方掌控格局。

不過，分析師指出，雖大盤趨勢偏多格局未變，但觀察櫃買市場在攻高之際，整體量能已經沒有辦法放大，顯示強勢股短線追高意願減弱，且觀察上市、上櫃近期跌停家數已經開始變多，加上金融類股17日股價是帶量創高，由於過往金融類股轉強都是屬於落後補漲，近期在投信買超加持下，成為盤面強勢股，是否代表無論是大盤或者是追求中小題材的投信近期是否認為台股位階已高，盤勢面臨震盪，也是近期需要觀察重點。