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12千金股成軍 台股漲70點收17,764點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股今日收盤上漲58.66點，收在17,693.13點，成交量3,780.56億元。示意圖／聯合報系資料照
台股今日收盤上漲58.66點，收在17,693.13點，成交量3,780.56億元。示意圖／聯合報系資料照

亞股今（17）日漲跌互見，台股持續走高，由電子股股領軍走高，台股12千金成軍，推升指數站上17,700大關，尾盤在台積電（2330）回到平盤下，指數收在今日最高點，終場上漲70點，收在17,764點，成交量達3,948億元。

盤面上，多頭點火高價股，股王矽力-KY（6415）、股后信驊（5274）發功，雙雙盤中再度改寫新高價，吸引資金目光，台股12千金成軍，緯穎（6669）擠進千元大關。

此外，今日電金傳類股皆有不錯表現，電子族群題材股持續點火走高，如：天鈺（4961）、揚智（3041）、嘉晶（3016）、敦泰（3545）等攻上漲停；金融股也群起走揚，新光金（2888）、開發金（2883）大漲逾6%；在傳產類股方面，航空續高飛。

展望後市，統一投顧認為，台股持續強勢上揚，配合各期均線、技術指標轉強，多頭格局不變。考量台灣上市櫃企業第3季財報亮眼，且多家重量級法說會釋出對第4季正面看法，年底作帳行情可期。加上外資歸隊，資金行情再起，短線仍有高點可期，建議擇優布局，偏多操作。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

台股 概念股

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