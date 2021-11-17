同樣高股息ETF PRO MAX版可望創台股ETF配息最高

傳統的高股息指數多以過去或預測未來表現篩選，富邦投信近期即將推出的富邦特選高股息(00900) ETF，以貼近實際配息結果來篩選成分股，可說是高股息ETF的PRO MAX版，其追蹤指數特選台灣高股息30指數，2011年起至今年第3季的累計年化報酬率(含息總報酬)達12.7%，優於台灣投資人熟悉的台灣高股息指數的7.0%，10年平均股利率更達9.99%，有望刷新台股指數的紀錄。

配息型商品一直以來受到台灣投資人的喜愛，加上台股來到萬七之上，高檔波動難免，因此，擁有高股利的股票或投資商品，更成為穩健型投資人或是存股族的熱門選項。12月即將募集的富邦特選高股息(00900) ETF也將採取季配息，以每年1月、4月、7月、10月最後一個交易日為評價日，讓存股族季季都有機會領息。

由於傳統的台灣高股息相關指數中，大多是以過去歷史股利率，或是預測未來現金股利表現，來篩選出高息股，只是過去並不代表未來表現、而預測難免會有誤差。富邦特選高股息(00900) ETF擬擔任經理人楊邦珩表示，特選臺灣高股息30指數主要以貼近實際配息的方式篩選標的，例如，股東會已宣告的股利發放訊息，或是依據最新財報公布的實際獲利數字來推算當期股利率，更能篩選出當下真正的高股息標的。

此外，政府於2018年修訂公司法，開放公司發放股利可採取季配或半年配方式，近年來已陸續有公司採取新的配息方式，高股息已經不再只是第3季除息旺季的專屬。富邦特選高股息(00900) ETF貼近台股配息實況，以每年4月、7月、12月為指數調整期，篩出當期未分配但待配的高息股，不僅能掌握旺季的除息行情，連季配、半年配的股票收益也同時不漏接。

基於選股及指數調整方式，特選台灣高股息30指數的過去股利率表現亮眼，過去10年各年度的股利率大至落於9~11%區間附近，各年平均值(簡單算數平均)可達9.99%。儘管過去高股息相關標的或商品，或多或少都有波動相對小、且報酬率相對不高等疑慮，然而特選臺灣高股息30指數自2011年起至今年第3季，累計年化報酬率(含息總報酬)達12.7%，不僅優於台灣加權指數的10.1%，也優於台灣投資人熟悉的台灣高股息指數的7.0%。

楊邦珩說，富邦特選台灣高股息30 ETF未來將採取季配息，由於其選股方式是以更貼近實際配息結果來篩選，預料將與眾多高股息指數有明顯差異化，且募集期間申購僅需要新台幣15,000元起，輕鬆就能入手，可望成為高股息需求投資人的新寵兒。