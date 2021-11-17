被動元件車用5G續看好 做帳行情啟動股價同創新高

2021年即將進入尾聲，台股今年在各種元宇宙等新題材引爆下，不少個股股價衝上長線新高，但傳統電子族群中包括被動元件股近期走勢相對落後，市場分析師提醒在時序接近年底後，由於明年車用市場及5G等通訊需求仍看好，近日被動元件股華新科（2492）及凱美（2375）股價今日同步寫波段新高。

被動元件股先前在產業面上，無論是市場需求還是價格走勢都沒有正面的消息，使得族群股價走勢普遍相對落後，不過，近期產業開始反應明年市況仍可望長線看好，再加上年底集團作帳行情將啟動，相關個股走勢明顯轉強，後市有機會拉出補漲行情。

被動元件股中，近期華新科走勢轉強明顯，今日盤中股價一口氣帶量越過季線關卡，盤中股價高點來到169.5元，今日股價寫下波段新高，同時也是近二個月股價新高，今日盤中股價一度上漲逾4%。

除了華新科之外，集團旗下包括信昌電（6173）及佳邦（6284）也同步走強，其中，信昌電不僅近二周以來，成交量能明顯增溫，今日盤中股價高點來到61元，相當逼近前波高點61.1元，後市股價可望突破前高。

另外，國巨（2327）集團旗下的凱美，股價近期緩步向上推升下，今日盤中股價也寫下波段新高，今日盤中股價一度上漲逾4%，股價高點來到93.2元，也寫下近二個月來股價新高。此外，國巨股價走勢雖相對較緩，但今日盤中股價也已在季線上下震盪，底部形態逐漸明顯，市場法人同樣預期，在明年被動元件需求在車用、5G等應用持續看好下，股價有機會持續向上攀升。