台股12千金乍現 緯穎衝上千元關卡
台股今日早盤出現第12檔千金股緯穎（6669），開盤出現大幅震盪，9點33分左右曾攻到999元，雖拉回整理，但多頭再發動攻勢，10點31分左右攻到千元關卡，上漲23元、漲幅2.3%。
台股今日成軍的12千金股包括：矽力-KY（6415）、信驊（5274）、力旺（3529）、大立光（3008）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）、祥碩（5269）、富邦媒（8454）、AES-KY、世芯-KY（3661）及聯發科（2454）。
緯穎第3季稅後純益20.27億元，季減12.2%、年減 9.75%，每股稅後純益11.59 元。累計今年前三季稅後純益60.34億元，年增2.7%，每股稅後純益34.51元。
不過，緯創（3231）在11月8日處分緯穎持股4,523張，每股價格863.12元，交易金額為39.03億元，處分利益約33億元。
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