比特幣急跌 板卡廠臉綠

加密幣周二普遍回落，比特幣回落並跌破6萬美元關卡，乙太幣也觸抵本月波段谷底，今（17）日拉下板卡廠如映泰（2399）、麗臺（2465）、撼訊（6150）早盤跌幅都有4-5%，微星（2377）、技嘉（2376）股價跌幅也有超過2%，比特幣相關概念股一片臉綠。

比特幣今年以來漲逾一倍，乙太幣漲約五倍，且雙雙在上周創下歷史新高，也拉動如技嘉在本週股價再度突破歷史新天價的每股144.50元，微星股價也在上週強勢反彈，來到波段高點的166元。

不過在投機買氣和可規避通膨風險的說法之下，加密幣受到一陣追捧熱潮。若干技術指標顯示，加密幣強漲勢必得休整片刻。交易策略平台Alpha Impact 執行長 Hayden Hughes 說：「美國基建法案完成簽署，結果引發賣壓，投資人擔心監管和稅制。」他也說，「最近也有報導說中國政府即將對比特幣大型挖礦宣布新的限制」。

微星10月營收為199.25億元，再創新高，月增3.7%，年增43.9%。前十月營收為1,664.5億元，年增40.5%，創歷年同期新高。微星第三季稅後純益達44.69億元，季增1.5%、年增70.9%，續創歷史單季新高，每股純益5.29元，累計前三季純益達130.4億元、每股純益15.43元。

技嘉10月合併營收109.24億元，月減14.3%，與去年同期相比為年增48.4%；累計其今年前10月營收為1,023.79億元，較去年同期增加49.4%。

技嘉第3季營收 312.94 億元，季減1.5%、年增36%，稅後純益35.9億元，季增9.2%、年增152%，每股純益5.66元。累積前三季賺進1個股本，每股純益15.81元。