光磊進軍化合物半導體有想像空間 今股價鎖漲停

光磊（2340）先前在10月的股東臨時會決定更名台亞半導體，並申請變更上市類別，市場法人認為，該公司可能計劃跨入化合物第三代半導體產業，未來在相關領域的營運具想像空間，雖然公司未證實，但近期股價走強，今日早盤股價鎖住漲停板，逾1.6萬張漲停價買單高掛。

對於未來的營運規劃，光磊表示，更名後台亞半導體未來不論是在先進的感測半導體技術、高端技術人才交流、客戶引薦合作，甚至拓展市場與業務上，都與日亞化學有更緊密合作，但對於特定的技術與產品布局事涉公司機密，無法多作說明。

此外，光磊也指出，目前公司仍專注於新世代感測半導體元件的銷售，但市場人士指出，在化合物半導體領域中，日亞化也是技術領先的重要廠商，在光磊營運由日亞化主導，再加上公司確定更名為台亞半導體，確實讓外界有更多想像空間。

由於市場推測光磊未來將進軍化合物半導體領域，近期該股股價出現漲勢，前波一度上漲至50.4元，股價寫下近幾年新高，近日雖小幅拉回整理，但今日早盤再度鎖住漲停價48.95元，盤中並有逾1.6萬張漲停價委買單高掛。