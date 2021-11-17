航空雙雄持續開高 台股開盤上漲12點

台股今(17)日開盤上漲12.16點，開盤指數17,705.29點；台積電（2330）開盤上漲5元，開盤價615元；昨日爆量震盪的航空雙雄持續開高。

群益投顧說，大盤指數站穩8、9月高點，下個壓力點18,000點到來之前，中小型股作夢行情將持續為盤面焦點。17,600點是判斷短線強弱的依據，站穩在17,600點之上，都是準備再次挑戰「萬八」關卡的格局。

群益投顧表示，台股資金動能相對充沛，壓制住美元和美債殖利率攀升；聯發科（2454）和高價股帶領指數呈現多方向上趨勢，拉開比價空間後，中小型股順利接棒表現。操作上，元宇宙概念為主軸擴散至IC設計、低軌衛星、VR裝置持續有輪動表現，當前盤面適合動能交易、應積極汰弱留強。。

周三(17日)美股四大指數收盤，道瓊指數上漲0.15%，那斯達克指數上漲0.76%，標準500指數上漲0.39%，費半指數幅上漲1.73%。