台股上漲58點收17,693點 航空雙雄爆巨量震盪

台股今（18）日收盤上漲58.66點，收盤指數17,693.13點，成交量3,780.56億元；台積電（2330）收盤上漲2元，收盤價610元。

運輸股今日成交占大盤比重約23%，除了航空雙雄爆巨量大震盪之外，貨櫃三雄也受到買盤拉抬，股價表現較航空雙雄為強。電子股成交占比降到60%，元宇宙指標股的宏達電（2498）及威盛（2388）拉回修正，建漢（3062）、技嘉（2376）、晶豪科（3006）、台揚（2314）及力旺（3529）等股表現強勢。

第一金投顧表示，投資人審慎檢視手上持股基本面數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第4季仍會向上的個股,績優股整理中將是買點，選股可由業績成⻑強勁、且法人站在買方個股優先，目前半導體、半導體設備、解封相關、內需相關、電子標籤、車用半導體、IC 設計、挖礦相關等等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。