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元宇宙夯+雲端實力堅強 信驊股價強漲站上3,000元

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
信驊科技今日股價站上3000元。圖／擷自信驊科技官網
信驊科技今日股價站上3000元。圖／擷自信驊科技官網

伺服器遠端管理晶片（BMC）供應商信驊（5274）受惠外資看好公司在雲端實力堅強，且搭上元宇宙議題，看旺信驊營運表現至2023年，將其目標價調升到3400元、給予加碼評等，激勵信驊今（16）日股價強漲，開高走高，股價站上3,000元大關，最高達3,210元漲停價。

外資預期信驊將受惠於雲端需求，調高信驊的第4季營收，由原先預估季增低個位數成長調高至低雙十位數，另外也推估明年營收仍將成長30%，主要同樣來自雲端需求成長。　

另外，外資也看到，採用單插槽CPU伺服器的比例持續提升，ARM ASIC（客製化晶片）服務器和AI加速器將加速推動對BMC的需求，信驊後續更有機會在自HP拿到市占率，整體BMC市場規模上看3億美元，目前約1.5億美元。

信驊 雲端 外資

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