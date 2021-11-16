元宇宙夯+雲端實力堅強 信驊股價強漲站上3,000元

伺服器遠端管理晶片（BMC）供應商信驊（5274）受惠外資看好公司在雲端實力堅強，且搭上元宇宙議題，看旺信驊營運表現至2023年，將其目標價調升到3400元、給予加碼評等，激勵信驊今（16）日股價強漲，開高走高，股價站上3,000元大關，最高達3,210元漲停價。

外資預期信驊將受惠於雲端需求，調高信驊的第4季營收，由原先預估季增低個位數成長調高至低雙十位數，另外也推估明年營收仍將成長30%，主要同樣來自雲端需求成長。

另外，外資也看到，採用單插槽CPU伺服器的比例持續提升，ARM ASIC（客製化晶片）服務器和AI加速器將加速推動對BMC的需求，信驊後續更有機會在自HP拿到市占率，整體BMC市場規模上看3億美元，目前約1.5億美元。